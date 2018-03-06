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В Бразилии прокуратура просит суд отправить экс-президента Лулу да Силву в тюрьму

Международная панорама
6 марта, 4:04 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 6, марта /ТАСС

Следствие также выступает против пересмотра срока заключения бывшего лидера страны

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Луис Инасиу Лула да Сила

Луис Инасиу Лула да Сила

© EPA-EFE/Marcelo Sayao

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 марта /ТАСС/. Федеральная прокуратура Бразилии считает, что очередную апелляцию экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы на обвинительный приговор по делу о коррупции следует отклонить, а сам политик должен начать отбывать тюремных срок. Об этом говорится в документе, который был направлен в понедельник в Федеральный региональный суд четвертого округа.

"В связи с вышеизложенным Федеральная прокуратура Бразилии считает, что необходимо отклонить апелляцию <...> и требуется направить данное решение в суд первой инстанции для немедленного начала исполнения наказания", - отмечено в документе, опубликованном на сайте журнала Veja.

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Следователи также высказались против пересмотра срока заключения, который ранее был определен для экс-президента судом второй инстанции. Таким образом прокуратура рекомендовала судьям отклонить последнюю апелляцию политика. Если она будет отвергнута, дело Лулы да Силвы будет возвращено в суд первой инстанции, который может выдать ордер на арест подсудимого. Рассмотрение этой апелляции может занять неограниченное количество времени, однако, как ожидается, решение будет вынесено уже в ближайшие дни.

24 января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил во второй инстанции обвинительный приговор по делу Лулы да Силвы, увеличив назначенный политику срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Согласно национальному законодательству, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности.

Экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре этого года. Лула да Силва объявил, что готов стать кандидатом на высший пост вопреки решению суда.

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Лула да Силва, Луис Инасиу
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