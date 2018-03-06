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Лидеры Канады и США отметили прогресс в переговорах по NAFTA

Международная панорама
6 марта, 4:59 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 6, марта. /ТАСС

Джастин Трюдо высказал Дональду Трампу опасения относительно намерения США установить пошлины на ввоз стали и алюминия

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ОТТАВА, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора приветствовали прогресс в переговорах по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом в понедельник говорится в заявлении канцелярии главы канадского правительства.

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"Они приветствовали прогресс, который был достигнут в ходе переговоров по НАФТА. Лидеры [двух стран] также отметили важность успешного завершения этих переговоров", - заявили в канцелярии.

Трюдо также высказал Трампу "серьезные опасения" относительно намерения американской администрации установить пошлины для ввозимых из других стран, в том числе и Канады, стали и алюминия в целях возрождения национальной промышленности. Лидеры двух стран, как отмечается в заявлении, договорились еще обсудить эти вопросы. Ранее глава Белого дома заявил, что США остались проигравшей стороной практически во всех торговых сделках, а сталелитейная и алюминиевая промышленность страны уничтожены.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. 5 марта в Мехико завершился седьмой раунд консультаций.

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Персоны
Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
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