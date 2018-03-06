Джонсон подтвердил, что отравленные в Солсбери - Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил во вторник, что 4 марта в Солсбери отравили экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Есть очень много предположений по поводу вызывающего беспокойства инцидента в Солсбери, где 66-летний мужчина Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии у входа в торговый центр The Maltings во второй половине дня", - сказал Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

Джонсон добавил, что попытки других стран убивать невинных людей на территории Великобритании не останутся безнаказанными, если будут подтверждены.

"Слишком рано делать догадки о точных причинах преступления или попытки преступления, которое произошло в Солсбери вчера (в воскресенье - прим. ТАСС), - сказал Джонсон. - Но я знаю, что у членов парламента будут свои подозрения. Если эти подозрения окажутся обоснованными, правительство предпримет любые меры, которые мы посчитаем необходимыми, для защиты людей в этой стране, наших ценностей и свободы. Я не указываю сейчас пальцем, я говорю правительствам по всему миру, что ни одна попытка лишить жизни невинного [человека] на британской земле не останется без санкций или наказания".

"Если подозрения, которые есть у обеих палат, подтвердятся, то тогда мы будем вынуждены снова обратить внимание на наш санкционный режим и другие меры, которые мы можем применить", - добавил министр.

66-летний Скрипаль был обнаружен в воскресенье вместе со своей дочерью Юлией в торговом центре The Maltings в Солсбери. Оба находились на скамейке в бессознательном состоянии. В данный момент сотрудники британской полиции определяют вещество, которое привело к ухудшению здоровья двух пострадавших. Они в критическом состоянии находятся в больнице.

По данным газеты Daily Mail, всего врачи обследовали около 12 человек, которые находились рядом с пострадавшими или прибыли для оказания им помощи. По данным издания, некоторые из них жаловались на покалывание глаз, сыпь, затрудненное дыхание, тошноту. Все они за исключением одного сотрудника чрезвычайных служб выписаны из больницы.

Как ранее во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией о том, с чем может быть связан инцидент вокруг экс-полковника ГРУ. По его словам, Россия не получала просьб о сотрудничестве в расследовании этого инцидента, но Москва всегда открыта к взаимодействию.

Сравнение с другими делами

Борис Джонсон сравнил инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем 4 марта и отравление экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко 12 лет назад.

"Достопочтенные члены парламента могут обратить внимание на то, что это дело перекликается со смертью Александра Литвиненко в 2006 году и, хотя будет неправильным предвосхищать результаты расследования, я могу заверить Палату общин, что, если появятся свидетельства, указывающие на ответственность государства, то правительство Ее величества даст соответствующий и жесткий ответ", - сказал Джонсон.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Спустя шесть лет экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

Получивший убежище в Великобритании Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко заявлено о причастности к его гибели России, россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию "дела Литвиненко" имеют политическую подоплеку.