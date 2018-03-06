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Могерини: прогресса в реализации резолюции СБ ООН 2401 по Сирии нет

Международная панорама
6 марта, 16:04 дата обновления: 6 марта, 16:28 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 6, марта. /ТАСС

Глава европейской дипломатии напомнила, что резолюция была принята 11 дней назад

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БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Никакого прогресса в реализации принятой 24 февраля резолюции СБ ООН 2401 по перемирию в Сирии нет.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи Христоса Стилианидиса, распространенном во вторник в Брюсселе.

"11 дней назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401, которая требует от всех сторон сирийского конфликта немедленно прекратить боевые действия в течение не менее 30 дней подряд по всей Сирии, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию тяжело больных и раненых. Однако с тех пор на местах почти не было достигнуто никакого прогресса в осуществлении этой резолюции", - отмечается в документе.

В Евросоюзе заявили, что доставка в понедельник гуманитарной помощи ООН для 27,5 тыс. человек в сирийскую Думу - позитивный шаг. "Но в то же время вызывает разочарование тот факт, что сирийский режим вновь вывел из состава колонны критически важные медицинские предметы, что является явным нарушением международного права. И одного конвоя время от времени далеко не достаточно", - говорится в заявлении.

ЕС продолжит работать над полной реализацией резолюций ООН и соблюдением международного права, подчеркивают Могерини и Стилианидис. "Мы будем использовать ООН и международную площадку, чтобы настаивать на реализации резолюции 2401. Мы призываем гарантов прекращения огня в районах деэскалации оправдать ожидания международного сообщества и в полной мере выполнять свои обязанности по содействию прекращению атак", - заключили они.

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