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СМИ: у линии разграничения в Донбассе произошел мощный взрыв

Международная панорама
6 марта, 16:35 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 6, марта. /ТАСС

В нарушение минских договоренностей к месту инцидента прибыл украинский военный вертолет

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ДОНЕЦК, 6 марта. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел на подконтрольной Киеву территории Донецкой области недалеко от линии соприкосновения.

Спустя 20 минут в нарушение минских соглашений там был зафиксирован вертолет вооруженных сил Украины, сообщил руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"Сегодня в 14:50 украинская сторона в очередной раз нарушила достигнутые договоренности. Несмотря на пункт 7 Меморандума от 19 сентября 2014 года, запрещающий полеты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения на ширину всей зоны безопасности (30 км), в районе южнее населенного пункта Марьинка, находящегося под контролем киевского правительства, на расстоянии около 800 м от линии соприкосновения был замечен украинский вертолет. За 20 минут до появления вертолета зафиксирован мощный взрыв", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

В настоящее время СЦКК выясняет подробности происшествия. "Призываем Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ провести расследование данного происшествия", - подчеркнул Якубов.

Минские соглашения предполагают запрет на использование боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км. Исключение представляют беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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