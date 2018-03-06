ЕС согласовал дорожную карту программы оборонного сотрудничества

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Страны ЕС согласовали дорожную карту реализации европейской программы Постоянного структурированного оборонного сотрудничества (PESCO) и определил 17 приоритетных проектов. Решение об этом принято во вторник на заседании Совета ЕС на уровне министров обороны.

"Совет одобрил дорожную карту реализации программы PESCO. Эта дорожная карта включает принципы стратегического развития программы и определяет порядок реализации и управления этой программой", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Согласно дорожной карте, к июню 2018 года страны ЕС должны подготовить набор принципов реализации совместных оборонных проектов.

Совет ЕС также определил первые 17 приоритетных проектов в трех основных областях: обучение и тренировка военного персонала, создание общих систем командования, контроля и поддержки наземных, воздушных, морских и кибернетических операций, а также совместная разработка и создание недостающих военно-технических и средств и вооружений.

В программу PESCO входят 25 из 28 стран ЕС - в ней не участвуют Великобритания, Дания и Мальта.