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Трамп предложил дождаться результатов межкорейского саммита

Международная панорама
6 марта, 16:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, марта. /ТАСС

Ранее президент США выражал надежду на успешное окончание межкорейского диалога

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ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил во вторник дождаться результатов встречи лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, которая пройдет в конце апреля текущего года. Соответствующую запись американский лидер сделал в Twitter, прикрепив к ней ссылку на новость о межкорейских переговорах.

"Посмотрим, что произойдет", - написал он без каких-либо дальнейших комментариев на этот счет.

В январе Трамп выражал надежду на успешное окончание межкорейского диалога.

В понедельник в Пхеньян с двухдневным визитом прибыла южнокорейская делегация с целью обеспечить сближение двух государств и способствовать диалогу между КНДР и США. В ее состав, в частности, вошли спецпосланник президента Республики Корея Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун. После прибытия в КНДР у них состоялась четырехчасовая встреча с Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи. Во вторник делегация завершила визит и вернулась в Южную Корею.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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