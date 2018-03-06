Трамп предложил дождаться результатов межкорейского саммита

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил во вторник дождаться результатов встречи лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, которая пройдет в конце апреля текущего года. Соответствующую запись американский лидер сделал в Twitter, прикрепив к ней ссылку на новость о межкорейских переговорах.

"Посмотрим, что произойдет", - написал он без каких-либо дальнейших комментариев на этот счет.

В январе Трамп выражал надежду на успешное окончание межкорейского диалога.

В понедельник в Пхеньян с двухдневным визитом прибыла южнокорейская делегация с целью обеспечить сближение двух государств и способствовать диалогу между КНДР и США. В ее состав, в частности, вошли спецпосланник президента Республики Корея Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун. После прибытия в КНДР у них состоялась четырехчасовая встреча с Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи. Во вторник делегация завершила визит и вернулась в Южную Корею.