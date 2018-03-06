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Мэй обсудила с представителем Европарламента связи Лондона и Брюсселя после Brexit

Международная панорама
6 марта, 21:21 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, марта. /ТАСС

Сообщается, что премьер-министр Великобритании также "представила видение будущего экономического партнерства"

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ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с представителем Европарламента на переговорах по Brexit Ги Верхофстадтом пути налаживания тесных отношений между Лондоном и Брюсселем. Об этом во вторник сообщила канцелярия британского премьера.

Согласно распространенному коммюнике, стороны "обсудили предложения Европарламента по созданию институциональной структуры, чтобы в будущем выстроить "тесные отношения между Великобританией и ЕС". "Премьер-министр также представила видение будущего экономического партнерства", - сказал пресс-секретарь.

"Премьер-министр вновь заявила, что против установления жесткой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией и отметила важность проведения встреч с участием официальных лиц ирландского правительства, Европейской комиссии и Великобритании для выработки практических решений", - отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что Мэй и Верхофстадт согласились с "важностью соблюдения прав граждан", британский премьер указала, что после выхода Великобритании из ЕС уже в течение переходного периода ожидания вновь прибывших в страну европейских граждан "не будут соответствовать ожиданиям тех, кто приехал до выхода" из Евросоюза.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября этого года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и британский законодательный орган. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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