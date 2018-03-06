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Де Мистура обсудил межсирийское урегулирование с посланниками из Ирана, России и Турции

Международная панорама
6 марта, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

В ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость деэскалации в связи с запланированной на 16 марта встречей глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии в Астане

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ТАСС, 6 марта. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во вторник обсудил с представителями Ирана, России и Турции продвижение межсирийского переговорного процесса. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

"Де Мистура обсудил с тремя гарантами [Астанинского процесса по Сирии] последующие действия в связи с заключительным заявлением форума в Сочи и дальнейшим продвижением женевского политического процесса в целях полного осуществления резолюции СБ ООН", - говорится в сообщении.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость деэскалации в связи с запланированной на 16 марта встречей министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии в Астане. Помимо этого, стороны обсудили вопрос о передаче тел погибших и поиске пропавших без вести.

24 февраля СБ ООН принял резолюцию 2401 по Сирии. В ней содержится требование о прекращении боевых действий на всей территории республики по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.

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