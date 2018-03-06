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В ООН заявили, что гуманитарная миссия в Восточную Гуту была прервана из-за авиаударов

Международная панорама
6 марта, 22:28 UTC+3 ООН ООН 6, марта. /ТАСС

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик сообщил, что в результате не удалось завершить разгрузку 14 из 46 грузовиков с "важными гуманитарными припасами"

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ООН, 6 марта. /ТАСС/. Конвой с гуманитарной помощью, прибывший 5 марта в город Дума в окрестностях сирийской столицы, не был полностью разгружен из-за авиаударов и обстрелов, продолжавшихся на протяжении нескольких часов. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Вчера миссию ООН и ее партнеров по оказанию помощи жителям Думы в Восточной Гуте пришлось прервать из-за эскалации насилия и небезопасной ситуации. Авиаудары и обстрелы Думы, а также обстрелы Дамаска продолжались на протяжении нескольких часов, пока конвой пытался доставить продовольствие для 27 тыс. 500 человек, а также предметы здравоохранения", - сказал Дюжаррик.

По его словам, "по прошествии почти девяти часов было принято решение покинуть [Думу] по соображениям безопасности, чтобы не подвергать угрозе жизнь гуманитарных работников". "В результате не удалось завершить разгрузку 14 из 46 грузовиков с критически важными гуманитарными припасами", - сказал представитель генсека, уточнив, что из 14 фур четыре были разгружены лишь частично.

Автоколонна с 247 т гуманитарной помощи от ООН, Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста прибыла в Восточную Гуту 5 марта при содействии российского центра по примирению. В ООН сообщили, что при погрузке конвоя в Дамаске в него не разрешили включить "аптечки и другие жизненно необходимые припасы". В результате три из 46 грузовиков, которые направились в Думу, "были почти пустыми", заявил журналистам в понедельник Стефан Дюжаррик. Отправка следующей автоколонны с гуманитарной помощью в Восточную Гуту запланирована на 8 марта, сообщил во вторник представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

Под контролем вооруженных группировок остаются 80 кв. км в Восточной Гуте, или примерно треть территории этого региона, расположенного на шоссе Дамаск - Хомс. По оценкам ООН, в Восточной Гуте проживают около 400 тыс. человек. Укрывающиеся в этом анклаве боевики ведут обстрелы Дамаска, в ответ на что проправительственные силы наносят удары по целям в Восточной Гуте. По инициативе России в этом районе была введена ежедневная пауза в боевых действиях, которая действует с 09:00 до 14:00 по местному времени, а также создан гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

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