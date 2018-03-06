Трамп назвал позитивными заявления о встрече лидеров КНДР и Республики Корея

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал позитивными заявления о встрече лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, которая пройдет в конце апреля текущего года. С такими словами политик выступил перед журналистами в Белом доме до переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Трамп назвал "позитивными заявления, которые приходят из Северной Кореи и Южной Кореи". "Посмотрим, что произойдет", - подчеркнул президент.

Президент США также заявил о несомненном успехе в деле урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.

"Я думаю, у нас идет очень хороший диалог, и вы наверняка узнаете довольно скоро, что произойдет. Мы добились успехов, в этом нет сомнения", - отметил президент.

Политик также выразил надежду на достижение успеха. Он считает, что "это будет отличной вещью" для мира, самой КНДР и Корейского полуострова.

"Мы находимся в самом тесном контакте. Мы прошли, конечно, долгий путь, по крайней мере, на словах с Северной Кореей", - подчеркнул Трамп. Он вновь заявил, что ситуацию вокруг Корейского полуострова "необходимо было урегулировать много лет назад".

"Мы доведем ее до конца", - пообещал американский лидер, выразив убеждение, что обе стороны "предпринимают позитивные действия". Тем не менее он указал, что "сейчас не лучшее время заниматься этим", подчеркивая, что его предшественники на этом посту могли разрешить конфликт.

Оптимизм президента

Тем не менее хозяин Белого дома назвал текущую ситуацию "очень напряженной". "Будет очень интересно посмотреть, что произойдет", - сказал он. Трамп подчеркнул, что "хотел бы быть оптимистом", и, по его мнению, переговоры "зайдут дальше" по сравнению с прошлыми попытками урегулирования. "Надо надеяться, мы встанем на очень, очень мирный, красивый путь [по урегулированию ситуации на Корейском полуострове], - сказал президент. - Мы готовы пойти по любому необходимому пути, каким бы он ни был".

Он также подчеркнул, что США "не могут допустить", чтобы ситуация вокруг Корейского полуострова ухудшалась.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли помочь в мирных переговорах Швеция, у которой есть посольство в Пхеньяне, американский лидер сказал: "Я знаю это, многие знают это. Швеция всегда будет полезной".

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и северокорейских спортсменов. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.