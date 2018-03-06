Трамп назвал потрясающим выступление КНДР на зимней Олимпиаде

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник назвал потрясающим выступление спортсменов из КНДР на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. С такими словами политик выступил перед журналистами в Белом доме до переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Трамп считает, что решение КНДР отправить своих спортсменов на соревнования заслуживает одобрения. "Олимпийские игры прошли [бы] не хорошо, и когда они [КНДР] совершенно неожиданно появились и сказали, что хотели бы участвовать в Олимпийских играх, то это сделало Олимпиаду очень успешной", - сказал он.

"Олимпиада была прекрасна, на самом деле [она была] очень успешной. И, как вы знаете, она не должны была выглядеть так", - полагает президент, вероятно, имея в виду участие спортсменов из КНДР.

"Я считаю, что Северная Корея была потрясающей... Они пришли в хорошем расположении духа, у них все получилось", - отметил глава государства.

В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, а затем МОК согласовал участие в ней и спортсменов из этой страны. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.