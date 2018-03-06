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Госдеп: США не примут решение о переговорах с КНДР до встреч с властями Южной Кореи

Международная панорама
6 марта, 23:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, марта. /ТАСС

Руководитель пресс-службы ведомства Хезер Науэрт пояснила, что Госдепартамент взаимодействует с Белым домом по поводу проходящих переговоров Сеула и Пхеньяна

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ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не готовы по существу говорить о возможности прямых переговоров с КНДР до тех пор, пока представители Южной Кореи не прибудут в Вашингтон и не введут в курс дела американское правительство об итогах консультаций двух Корей. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Мы находимся в тесном контакте с Южной Кореей по поводу переговоров", - сказала она. Она также пояснила, что Госдепартамент взаимодействует с Белым домом по поводу проходящих переговоров Сеула и Пхеньяна. "У нас нет деталей, мы подождем, пока [представители] Южной Кореи не прибудут в Вашингтон и не введут нас в курс дела по поводу состоявшихся встреч [с КНДР]", - добавила она.

В понедельник в Пхеньян с двухдневным визитом прибыла южнокорейская делегация с целью обеспечения сближения двух государств и содействия диалогу КНДР и США. В ее состав, в частности, вошли спецпосланник президента Республики Корея Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун. После прибытия в КНДР у них состоялась четырехчасовая встреча с Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи.

На прошедшем во вторник в резиденции президента Южной Кореи брифинге было объявлено, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в апреле саммита лидеров двух корейских государств. Кроме того, Пхеньян заявил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, на которых будет обсуждаться тема денуклеаризации Корейского полуострова. В КНДР также пообещали заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания.

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Ким Чен Ын
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КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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