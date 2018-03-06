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Трамп надеется, что межкорейские договоренности приведут к "очень позитивным результатам"

Международная панорама
6 марта, 23:57 дата обновления: 7 марта, 1:38 UTC+3

Американский лидер также заявил, что верит в искренность заявлений Пхеньяна о готовности к диалогу с Сеулом и Вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что новые договоренности КНДР и Республики Корея приведут к "очень позитивным результатам". С такими словами выступил во вторник американский президент Дональд Трамп на совместной с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном пресс-конференции в Белом доме.

"Мы по-прежнему полны решимости достигнуть денуклеаризации Корейского полуострова, - отметил американский лидер. - Сегодня было много новостей об этом [межкорейских договоренностях]. Надо надеяться, что это приведет к <...> очень позитивным результатам".

Трамп также заявил, что верит в искренность заявлений Пхеньяна о готовности к диалогу с Сеулом и Вашингтоном в связи с американскими санкциями "и с тем, что США делают в отношении Северной Кореи, в том числе и <...> с большой помощью, которую получают от Китая".

"И они [Пекин] могут прилагать больше усилий. Но я думаю, что они сделали, конечно же, больше, чем когда-либо прежде делали для нашей страны", - подчеркнул президент, назвав "большую помощь Китая" одним из факторов, повлиявших на готовность КНДР к переговорам.

"Но санкции были очень, очень сильными и очень болезненными", - заключил Трамп, вновь призвав дождаться результатов межкорейских переговоров.

В понедельник в Пхеньян с двухдневным визитом прибыла южнокорейская делегация с целью обеспечения сближения двух государств и содействия диалогу КНДР и США. В ее состав, в частности, вошли спецпосланник президента Республики Корея Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Со Хун. После прибытия в КНДР у них состоялась четырехчасовая встреча с Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи.

На прошедшем во вторник в резиденции президента Южной Кореи брифинге было объявлено, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в апреле саммита лидеров двух корейских государств. Кроме того, Пхеньян заявил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, на которых будет обсуждаться тема денуклеаризации Корейского полуострова. Север также пообещал заморозить на период диалога ракетные и ядерные испытания.

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Персоны
Ким Чен Ын Лёвен, Стефан Трамп, Дональд
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