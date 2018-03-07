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Госдеп прокомментировал предложение Насти Рыбки предоставить США данные по "делу РФ"

Международная панорама
7 марта, 0:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, марта. /ТАСС

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "все это звучит, как какая-то дикая история"

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Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Госдепартамент не в курсе каких-либо планов выслушать задержанную в Таиланде гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), которая ранее предложила США сведения о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы. Об этом сообщила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Она не гражданка США. Мы в курсе ее ареста, у российских властей может быть больше информации по поводу нее. Правоохранительные органы Таиланда также могут иметь дополнительную информацию", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

На вопрос о том, планируют ли сотрудники американского посольства в Таиланде говорить с Вашукевич, Науэрт заявила, что "ей об этом ничего не известно". "Мы поддерживаем и оказываем содействие американским гражданам, она - не гражданка США", - добавила она.

"Все это звучит, как какая-то дикая история. Женщину задержали, и я уверена, что если нас что-то чрезвычайно заинтересует, то власти Таиланда нас об этом проинформируют", - добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось ранее, шестеро участников дела о нелегальных секс-тренингах в Паттайе, включая Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова (Алекс Лесли), были выпущены 27 февраля под залог в размере 150 тыс. батов ($4,7 тыс.) за одного человека, однако вновь взяты под стражу сотрудниками Иммиграционного бюро Таиланда, поскольку ведомство аннулировало их визы.

Ранее Вашукевич предложила американским СМИ сведения о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы и экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа - Поле Манафорте - в обмен на содействие в освобождении из тюрьмы в Таиланде.

На Вашукевич ранее подал судебный иск бизнесмен Олег Дерипаска по факту размещения в социальных сетях частных фотографий, на которых запечатлен предприниматель, а также сделанные тайно аудиозаписи разговоров, раскрывающие детали его частной жизни.

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