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Премьер Швеции призвал США к диалогу с КНДР

Международная панорама
7 марта, 0:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, марта. /ТАСС

По словам Стефана Лёвена, "речь идет о чрезвычайно опасной ситуации"

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ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. США необходимо вступить в диалог с КНДР в целях урегулирования нынешнего кризиса на Корейском полуострове. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, выступая во вторник на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме.

"Мы должны найти диалог. Знаю, что это нелегко, но так должно быть. Речь идет о чрезвычайно опасной ситуации, нам всем нужно сохранять значительную обеспокоенность по поводу разработки [КНДР] ядерных вооружений", - сказал глава шведского правительства.

"Мы должны смотреть на [Корейский] полуостров, регион и мир [в целом], поскольку дело касается международного мира <...>. Поэтому ключевые действующие лица - это, разумеется, две страны: Южная и Северная Корея, а также США и другие крупные государства", - отметил Лёвен.

"Мы сказали, что можем быть каналом [общения США и КНДР], сделать все возможное, чтобы диалог шел гладко. Но не от нас зависит решение данной проблемы", - добавил премьер.

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Персоны
Лёвен, Стефан Трамп, Дональд
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
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