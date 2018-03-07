Вашингтон утверждает, что Москва не соблюдает резолюцию СБ ООН о перемирии в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США утверждает, что Россия не соблюдает резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН о перемирии в Сирии, а обстрелы гражданского населения в пригороде Дамаска Восточная Гута продолжаются. Соответствующую позицию изложила во вторник на брифинге начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Россия и [сирийский] режим продолжают наносить удары, особенно в Восточной Гуте, несмотря на единогласно принятую резолюцию 2401 Совета Безопасности ООН, требующую незамедлительного прекращения боевых действий по всей Сирии", - сказала она. С точки зрения Науэрт, предложение Москвы о создании гуманитарного коридора является "фарсом". Кроме того, по ее мнению, "не было никаких реальных пауз" в боевых действиях. Представитель американского внешнеполитического ведомства добавила, что РФ якобы не соблюдает резолюцию, а также не обращает внимания на гуманитарный кризис в Восточной Гуте.

"Бомбы и артиллерийские снаряды продолжают падать на гражданское население и медицинские объекты в пригородах Дамаска", - настаивала Науэрт. По ее версии, грузовики с гуманитарной помощью были вынуждены покинуть эту зону "из-за атаки союзных режиму сил, которая привела к гибели мирного населения". "Позвольте мне напомнить, что они поддерживаются Россией", - сказала начальник пресс-службы Госдепартамента.

В заключение она также выразила мнение, что Москва не желает выполнять резолюцию 2401. Более того, Науэрт утверждала, что Россия не только не призвала Дамаск к этому, но и сама продолжает бомбардировки.

Аналогичную позицию в воскресенье изложил и Белый дом. В Министерстве обороны РФ в ответ на это заявили, что положения резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии не выполняются самими США, а не Россией. В ведомстве указали, что "именно подконтрольные Вашингтону вооруженные группировки с начала 2018 года ежедневно атаковали гарнизон сирийских правительственных войск в Харасте (Восточная Гута), пытаясь, вопреки астанинским договоренностям, изменить границы зоны деэскалации".