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NYT: советник Трампа, недовольный пошлинами на сталь и алюминий, уйдет в отставку

Международная панорама
7 марта, 2:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, марта. /ТАСС

На прошлой неделе президент США заявил, что Вашингтон скоро введет указанные ограничения

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НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон намерен уйти в отставку. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По сведениям ее источников, одной из причин данного решения является несогласие Кона с планируемым Вашингтоном введением пошлин на импорт стали и алюминия.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США скоро введут указанные ограничения. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия из стран, поставляющих эту продукцию в США.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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