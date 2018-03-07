NYT: советник Трампа, недовольный пошлинами на сталь и алюминий, уйдет в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон намерен уйти в отставку. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По сведениям ее источников, одной из причин данного решения является несогласие Кона с планируемым Вашингтоном введением пошлин на импорт стали и алюминия.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США скоро введут указанные ограничения. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия из стран, поставляющих эту продукцию в США.