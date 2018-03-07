Госдепартамент назвал данные об остановке США диалога высокого уровня с Польшей неверными

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Информация о приостановке Вашингтоном диалога высокого уровня с Варшавой, а также двустороннего сотрудничества в сфере безопасности из-за польского закона о Холокосте не соответствует действительности. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Сообщения, в которых содержатся утверждения о какой бы то ни было приостановке сотрудничества в области безопасности или диалога высокого уровня - все это попросту неверно. Польша является близким союзником [США] по НАТО. Такая ситуация сохранится", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу упомянутого польского закона. "Тем не менее, наша доктрина в сфере безопасности применительно к союзнице Польше не меняется. Люди стараются найти дистанцию или расхождения в давних отношениях между нами, а этих расхождений там нет", - подчеркнула Науэрт. Говоря об отсутствии изменений в доктрине, она имела в виду то, что планы развертывания на территории Польши различных подразделений американских вооруженных сил Вашингтоном не пересматриваются.

По сведениям, которые распространил ранее польский информационный портал Onet, первые лица в Вашингтоне отказались от встреч с партнерами в Варшаве до внесения поправок в означенный нормативно-правовой акт. Кроме того, согласно этой же информации, США пригрозили финансовой блокадой совместных проектов в военной сфере. Такая позиция якобы была доведена до сведения посольства Польши в США, которое составило соответствующий отчет и переслало его в Варшаву. Однако заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий утверждал в эфире телеканала TVN24, что Вашингтон не выдвигал Варшаве никаких ультиматумов.

Новый закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту, который привел к конфликту в отношениях республики с Израилем, Украиной и США, вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение идей о вине польского народа или государства в массовом истреблении евреев в годы Второй мировой войны. Наказание предусматривается и за высказывания о причастности Польши к совершенным Третьим рейхом злодеяниям и другим преступлениям против человечности и мира.