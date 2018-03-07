Трамп выразил сожаление по поводу решения своего экономического советника уйти в отставку

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил во вторник сожаление по поводу решения своего главного экономического советника Гэри Кона уйти в отставку. Соответствующее заявление главы администрации распространила пресс-служба Белого дома.

"Он проделал отличную работу, способствуя реализации нашей повестки, помогая осуществить историческую налоговую реформу и снова раскрыть потенциал американской экономики", - отметил президент.

Пресс-служба также опубликовала краткое заявление самого Кона - директора Национального экономического совета при Белом доме, в котором он выразил благодарность Трампу за "предоставленную возможность послужить своей стране". "Я желаю ему и всей администрации успехов в будущем", - указал советник.

Первой о том, что Кон подал в отставку, сообщила газета The New York Times, которая подчеркнула, ссылаясь на источники, что одной из причин данного решения является несогласие советника с намерением президента ввести пошлины на импорт стали и алюминия.

На прошлой неделе Трамп объявил, что Вашингтон пойдет на такой шаг в ближайшие дни. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия из стран, поставляющих эту продукцию в США.

Кон посчитал данное решение ошибочным и убеждал Трампа не идти на поводу у сторонников протекционистских мер. В ряде местных СМИ еще на прошлой неделе появились сообщения о том, что советник может в знак протеста уйти из Белого дома.

Кон в прошлом возглавлял инвестиционный банк Goldman Sachs и был одним из тех банкиров и менеджеров с Уолл-стрит, которых Трамп привлек в свою администрацию. Осенью прошлого года Кон рассматривался в числе кандидатов на пост главы Федеральной резервной системы (центробанка) страны.