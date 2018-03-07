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Генсек ООН призвал не мешать доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту

Международная панорама
7 марта, 3:32 UTC+3 ООН ООН 7, марта. /ТАСС

Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о продолжающихся там столкновениях, которые 5 марта привели к гибели более 100 человек, а также обстрелах Дамаска

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ООН, 7 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал стороны конфликта в Сирии создать условия для оказания гуманитарной помощи жителям района Восточная Гута под Дамаском и пропустить конвой, который запланирован на 8 марта. Об этом говорится в письменном заявлении канцелярии генсека.

В нем подчеркивается, что административный глава ООН обеспокоен сообщениями о продолжающихся столкновениях в Восточной Гуте, которые 5 марта привели к гибели более 100 человек, а также обстрелах Дамаска.

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Как заявили во всемирной организации, в понедельник совместный конвой ООН, Сирийского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста не смог завершить доставку гуманитарной помощи в столичный пригород Дума из-за ситуации с безопасностью. В результате не были разгружены 14 из 46 фур. Кроме того, сирийские власти при снаряжении автоколонны в Дамаске не разрешили взять часть медикаментов.

В связи с этим Гутерриш призвал все стороны "немедленно предоставить безопасный и беспрепятственный доступ, который позволит новым конвоям доставить жизненно важные припасы сотням тысяч отчаянно нуждающихся людей, в особенности завершить запланированную на 8 марта доставку помощи в Думу, включая лекарства и медицинские средства, для оказания содействия 70 тыс. человек". Как подчеркнули во всемирной организации, гуманитарная операция была согласована с сирийскими властями.

Генсек также напомнил участникам конфликта в арабской республике об их обязательствах по защите мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также по обеспечению безопасности всех гуманитарных организаций, их персонала и учреждений. Кроме того, он призвал все стороны без промедления приступить к "реализации в полном объеме резолюции Совета Безопасности ООН 2401", которая предусматривает установление 30-дневного перемирия в Сирии для оказания гуманитарной помощи населению.

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