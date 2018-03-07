CNN: в Конгрессе призвали минюст назначить спецпрокурора для выявления злоупотреблений ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Главы двух комитетов нижней палаты Конгресса США направили во вторник министру юстиции Джеффу Сешнсу письмо с просьбой назначить спецпрокурора для изучения данных о превышении Федеральным бюро расследований (ФБР) полномочий при слежке за штабом Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Трей Гауди (республиканец от штата Южная Каролина) и председатель юридического комитета той же палаты Боб Гудлатт (республиканец от штата Вирджиния) считают необходимым разобраться, произошел ли конфликт интересов минюста и ФБР при применении закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) от 1978 года. "Мы считаем, что в свете определенных решений, принятых или не принятых Минюстом и ФБР в 2016 и 2017 годах, произошел конфликт интересов между обоими ведомствами. В интересах широкой общественности установить, что произошло, и назначить для этого спецпрокурора", - приводит телекомпания выдержку из письма законодателей.

Они убеждены, что масштаб возможных нарушений FISA со стороны ФБР слишком велик, чтобы этим делом продолжал заниматься генеральный инспектор минюста. "Я навскидку насчитал 24 свидетеля, статус которых делает их неприкасаемыми для генинспектора", - сообщил CNN Гауди. В качестве примера он привел доверенных лиц бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон - Сидни Блументаля и Коди Ширера.

В феврале в интервью телеканалу Fox News министр юстиции пообещал провести тщательное разбирательство по поводу того, на каких основаниях ФБР вело слежку за Картером Пейджем, одним из помощников Трампа во время предвыборной кампании 2016 года. Однако Сешнс не счел нужным назначать для этого отдельного спецпрокурора.

19 января Трамп подписал закон о продлении на шесть лет программы прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в террористической деятельности. Речь идет о секции 702 FISA. Внесенная в этот закон в 2008 году поправка дала право спецслужбам без санкции перехватывать телефонные разговоры и переписку иностранцев, находящихся вне Соединенных Штатов, но использующих американские средства связи и серверы.

Спецслужбы не имели права вести аналогичную слежку за американцами без постановления суда, однако граждане США могли попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, находившимися в поле зрения разведки. Трамп критикует FISA, утверждая, что положения этого закона применялись для слежки за его предвыборным штабом.