Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колумбия объявила о временном закрытии границы с Венесуэлой

Международная панорама
7 марта, 4:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

В настоящее время на колумбийской территории находятся более 550 тыс. венесуэльцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии решили закрыть границу с Венесуэлой с 8 по 11 марта в связи с проведением парламентских выборов. Об этом заявил глава МВД южноамериканской страны Гильермо Ривера сообщил во вторник.

Выборы в высший законодательный орган Колумбии пройдут 11 марта. Протяженность границы между двумя странами составляет порядка 2,22 тыс. км.

В настоящее время на территории Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев. В первой половине февраля президент южноамериканской страны Хуан Мануэль Сантос дал указание повысить меры безопасности на границе и создать специальную межведомственную группу в ответ на резкий рост числа выходцев из соседней страны, охваченной острым социально-экономическим кризисом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Колумбия Венесуэла
Персоны
Сантос, Хуан Мануэль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
2
Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148
3
МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
В МИД Великобритании прокомментировали слова Джонсона о бойкоте ЧМ-18
6
Госдеп прокомментировал предложение Насти Рыбки предоставить США данные по "делу РФ"
7
США ввели санкции против КНДР за применение химоружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама