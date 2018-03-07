Военная разведка США: Москва хочет заставить Вашингтон считаться с ее интересами

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Россия хочет заставить США считаться с ее интересами и признать ее роль важного игрока на мировой арене. Такое мнение выразил во вторник директор Разведывательного управления vинистерства обороны (РУМО) генерал Роберт Эшли, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Стратегия Москвы заключается в том, чтобы заставить США и их союзников признать наличие у России своих интересов в области обеспечения безопасности, а также признать ее важность как глобального игрока, интересы которого не могут быть проигнорированы без последствий, - отметил он. - Хотя Россия неоднократно подчеркивала, что не заинтересована в новой холодной войне с США, она также давала ясно понять, что не будет больше идти на примирение с Западом, делая уступки".

По мнению главы РУМО, "Россия рассматривает США как главную угрозу своей национальной безопасности и геополитическим амбициям и развивает собственные вооруженные силы, чтобы отразить все потенциальные угрозы, а также достичь свои внешнеполитические цели".

"Цели Кремля включают оказание влияния на государства бывшего Советского Союза, предотвращение дальнейшего расширения НАТО на Восток и обеспечение того, чтобы никакие крупные международные вопросы не решались без участия России или за ее счет, - утверждал Эшли. - Кремль рассматривает мощные стратегические ядерные силы как основу обеспечения национальной безопасности".

"Желание Москвы быть признанной великой державой требует наличия современных и хорошо подготовленных вооруженных сил, и Москва уделяет значительное внимание и ресурсы улучшению военной техники и систем управления. Для Кремля задача первостепенной важности - модернизировать стратегические ядерные силы, сохранить ядерный паритет с США и повысить живучесть ядерных вооружений, а также объектов, где могло бы укрыться руководство страны, в случае применения высокоточного оружия или ядерного удара", - полагает Эшли.

В своем послании Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на выход Вашингтона из Договора по ПРО и развертывание системы ПРО как на территории США, так и за пределами их границ. Среди этих систем межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это "надежная гарантия мира на планете", а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились "в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями".