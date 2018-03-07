Адвокат: суд Киева за полтора года не продвинулся в рассмотрении дела Грабовского

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева с начала рассмотрения дела об убийстве украинского адвоката Юрия Грабовского до сих пор не допросил ни одного свидетеля и не приступил к исследованию доказательной базы. Об этом сообщил Сергей Вилков - адвокат потерпевшей стороны - сестры Юрия Грабовского Ольги.

"К сожалению, за время рассмотрения дела в суде еще не допрошено ни одно лицо, не исследовано ни одного доказательства", - сообщил он, добавив, что неизвестно, сколько еще необходимо времени, чтобы виновные в убийстве Грабовского понесли наказание.

Кроме того, он напомнил, что коллегия судей уже полтора года проводит судебные заседания в закрытом режиме. "Такое решение коллегии судей возмутило как представителей потерпевшей, так и все адвокатское сообщество", - подчеркнул Вилков.

Адвокат Юрий Грабовский вплоть до своей гибели представлял в украинском суде интересы россиянина Александра Александрова, который вместе с гражданином РФ Евгением Ерофеевым обвинялся в незаконном пересечении границы, незаконном ношении оружия и участии в террористической организации. Подсудимым грозило пожизненное заключение. В начале марта 2016 года, когда судебный процесс подходил к концу, адвокат пропал, а в соцсетях появилась запись якобы от его имени о том, что он покинул страну в целях безопасности.

Позднее его тело с огнестрельным ранением было найдено в Черкасской области Украины. Были задержаны двое подозреваемых в убийстве. Изначально рассматривалось несколько мотивов преступления, в том числе и связанный с профессиональной деятельностью, однако в настоящее время в качестве основной выступает версия убийства с целью ограбления.

27 декабря 2016 года Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении рассмотрения уголовного дела об убийстве Юрия Грабовского в закрытом режиме. При этом адвокаты отмечали, что в обвинительном акте не содержится информация, которая подпадает под требования статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса о закрытом режиме относительно несовершеннолетних, личной жизни лица, государственной тайны и безопасности человека. За время рассмотрения дела в суде было назначено 30 заседаний, проведено - 26.