ФРГ намерена реагировать на введение пошлин США совместно с партнерами по ЕС

БЕРЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Германия предлагает дождаться, реализует ли американская сторона свои намерения по введению ввозных пошлин на сталь и алюминий, и лишь потом реагировать в сотрудничестве с партнерами по ЕС. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Сначала посмотрим, в каком виде заявления [американского] президента будут претворены в жизнь, и потом в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией, с нашими близкими партнерами по ЕС будем обсуждать, как на это реагировать", - отметил он. Зайберт напомнил, что пока были лишь устные заявления из Вашингтона, но не более того.

Президент США Дональд Трамп заявил 1 марта, что его страна на этой неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

Ранее кабмин ФРГ уже заявлял о том, что необходимо не допустить возникновения торгового конфликта между США и ЕС в связи с новыми ограничениями. Берлин утверждает, что это отрицательно скажется на конъюнктуре по обе стороны Атлантики.

Отношение к ситуации на Корейском полуострове

Германия приветствует политические контакты на Корейском полуострове и надеется, что диалог будет углублен. Об этом также заявил в среду Штеффен Зайберт.

"Разумеется, мы приветствуем тот факт, что в последние дни диалог Сеула и Пхеньяна стал более интенсивным. Теперь руководство Северной Кореи должно способствовать тому, чтобы данный диалог перерос в серьезные переговоры", - отметил он.

В начале недели в Пхеньяне с двухдневным визитом побывала южнокорейская делегация во главе с начальником Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном с целью обеспечить сближение двух государств и способствовать диалогу между КНДР и США. У южнокорейских представителей состоялась четырехчасовая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в штаб-квартире Трудовой партии Кореи.

На прошедшем в резиденции президента Южной Кореи во вторник брифинге было объявлено, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении в апреле встречи лидеров двух корейских государств.