Суд ЕС обязал Ле Пен вернуть Европарламенту €320 тыс.

ТАСС, 7 марта. Суд Евросоюза признал лидера французской партии "Национальный фронт" (НФ) Марин Ле Пен в растрате средств Европарламента (ЕП) на фиктивное трудоустройство помощников. Как сообщило в среду агентство Reuters, политик должна вернуть в бюджет политического органа около €320 тыс.

Аналогичное решение суд вынес и в отношении другого депутата Европарламента от Нацфронта - Брюно Гольниша. Он должен вернуть ЕП €276 тыс.

Ранее судебные инстанции приступили к расследованию в отношении НФ на основе жалобы руководства Европарламента, которое заподозрило сотрудников французской партии в нецелевом использовании средств из бюджета Евросоюза. Администрация европейского парламента утверждала, что наряду с деятельностью в Страсбурге они сохранили свои обязанности в центральном аппарате НФ. В целом расследование о создании фиктивных рабочих мест помощников депутатов Европарламента касалось 17 представителей "Национального фронта", являющихся или являвшихся в прошлом евродепутатами.

Следствие по данным делам ведется с 2015 года, причем выявленное число фиктивных рабочих мест приближается к четырем десяткам. Согласно ряду неофициальных подсчетов, в результате подобных противоправных действий в период с 2012 по 2017 год включительно Европейский парламент понес убытки, приближающиеся к €5 млн.