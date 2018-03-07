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Источник: Эрдоган обсудил с Роухани ситуацию в Сирии

Международная панорама
7 марта, 17:49 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 7, марта. /ТАСС

Сообщается, что лидеры Турции и Ирана, в частности, говорили о ситуации в Восточной Гуте

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АНКАРА, 7 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в среду с президентом Ирана Хасаном Роухани ситуацию в Восточной Гуте. Об этом сообщил группе журналистов источник в канцелярии турецкого президента.

"Президенты Турции и Ирана обсудили в ходе телефонных переговоров последние события в Сирии, в первую очередь ситуацию в Восточной Гуте. Стороны отметили необходимость совместных усилий стран-гарантов для обеспечения перемирия в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2401. Лидеры также обсудили трехсторонний саммит Турция - Россия - Иран по Сирии, который пройдет в Стамбуле в апреле", - сказал источник.

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Персоны
Роухани, Хасан Эрдоган, Реджеп Тайип
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