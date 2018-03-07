Западные страны добиваются от СБ ООН реакции на невыполнение резолюции о перемирии в Сирии

ООН, 7 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен отреагировать на невыполнение резолюции, требующей прекратить боевые действия в Сирии на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Об этом заявили в среду журналистам дипломаты Швеции и Франции перед началом закрытой встречи Совбеза.

Совещание проводится по запросу Лондона и Парижа в связи с тем, что "сирийский режим продолжает блокаду и бомбардировки жителей Восточной Гуты в нарушение резолюции 2401, принятой Советом единогласно", сообщил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр. По его словам, в понедельник Дамаск "в очередной раз поступил цинично", подвергнув осажденный анклав бомбардировкам в тот момент, когда шла разгрузка согласованного гуманитарного конвоя. "Это совершенно недопустимо и должно прекратиться", - уверен дипломат.

По его словам, в настоящий момент приоритетом является "выполнение резолюции, обеспечение безопасного гуманитарного доступа и эвакуация раненых" из Восточной Гуты. "Мы выступаем за то, чтобы Совет высказался после встречи", - подчеркнул Делаттр. Он также призвал прислушаться к предложению контролирующих Гуту боевиков, которые ранее заявили о готовности выслать из анклава членов террористических группировок.

Постпред Швеции Улоф Скуг напомнил, что его страна является одним из авторов резолюции, принятой Совбезом 24 февраля. "Мы очень расстроены, что она выполняется совершенно неадекватно", - сказал дипломат, потребовав немедленно прекратить обстрелы Восточной Гуты. По его словам, члены СБ ООН, и в особенности Россия, "несут особую ответственность" за выполнение резолюции о прекращении огня в Сирии. Он высказался за усиление давления на стороны конфликта и отметил, что в Дамаске проявляют "минимальную приверженность" выполнению требований Совбеза.

Как сообщил Улоф Скуг, члены СБ обсудят, как добиться осуществления резолюции. При этом он не уточнил, готовы ли в Совете к более решительным действиям в отношении Сирии. "Я просто хочу видеть выполнение резолюции. Посмотрим, как лучше это сделать", - подчеркнул дипломат.

Операции в ответ на обстрелы Дамаска

Под контролем вооруженных группировок остаются 80 кв. км в Восточной Гуте - примерно треть региона, расположенного на шоссе Дамаск - Хомс. По оценкам ООН, в Восточной Гуте проживают около 400 тыс. человек. Укрывающиеся в этом анклаве боевики ведут обстрелы Дамаска, в ответ проправительственные силы наносят удары по целям в Восточной Гуте. По инициативе России в этом районе была введена ежедневная пятичасовая пауза в боевых действиях, а также создан гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

5 марта в Восточную Гуту прибыла автоколонна с 247 т помощи от ООН, Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста. Во вторник в ООН заявили, что гуманитарную миссию пришлось прервать из-за интенсивных авиаударов и обстрелов, в результате чего не были разгружены 14 из 46 фур. Сирийские власти при снаряжении автоколонны в Дамаске не разрешили загрузить в нее часть медикаментов, добавили во всемирной организации.