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Европарламент подготовил резолюцию о будущих отношениях ЕС с Великобританией

Международная панорама
7 марта, 20:59 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 7, марта. /ТАСС

В частности, Европарламент предлагает заключить с Великобританией соглашение об ассоциации, основанное на сотрудничестве в сфере экономики, безопасности и обороны

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БРЮССЕЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) подготовил резолюцию о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в среду сообщил глава ЕП Антонио Таяни.

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"Несколько минут назад конференция президентов (в нее входят глава ЕП и лидеры парламентских фракций) одобрила проект резолюции по будущим отношениям с Великобританией", - сказал он.

Корординатор ЕП по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что цель резолюции - внести вклад ЕП в обсуждение в Совете ЕС стратегии по новым отношениям с Великобританией. "Главная цель резолюции - пытаться построить мост между принципами Евросоюза и красными линиями Великобритании, например, отказом от системы свободного передвижения", - сказал он.

Европарламент в резолюции предлагает заключить с Великобританией соглашение об ассоциации, основанное на сотрудничестве в сфере экономики, безопасности и обороны, пояснил координатор ЕП. По его словам, Европарламент обсудит резолюцию в следующий вторник, а голосование по нему пройдет на следующий день, в среду, 14 марта.

Ранее в эту среду глава Евросовета Дональд Туск сообщил журналистам, что направил лидерам 27 стран Евросоюза стратегию будущих отношений с Великобританией, которую саммит сообщества утвердит 22-23 марта.

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Персоны
Туск, Дональд Таяни, Антонио
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