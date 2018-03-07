СБ ООН по итогам трехчасовой встречи по Сирии ограничился заявлением в одну минуту

ООН, 7 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН провел в среду закрытую встречу по ситуации в Сирии. По итогам трехчасового совещания председатель Совбеза - голландский дипломат Карел Ян Густаф ван Остером - зачитал сообщение для прессы продолжительностью в одну минуту.

"Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией. Также обсуждалось прекращение огня", - сказал ван Остером.

По его словам, СБ ООН "повторил призыв к выполнению резолюции 2401", требующей установить 30-дневную паузу в боевых действиях для оказания гуманитарной помощи сирийскому населению.

Встреча Совета Безопасности проводилась по просьбе Великобритании и Франции, а основное внимание на ней уделялось ситуации в пригороде Дамаска Восточная Гута. Как сообщил голландский дипломат, члены СБ заслушали доклады представителя Управления по координации гуманитарных вопросов ООН и специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который выступал по видеосвязи из Женевы.

Ван Остером напомнил, что в понедельник состоится еще одно заседание по Сирии с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. На встрече будет обсуждаться выполнение резолюции 2401, одобренной Совбезом 24 февраля. Западные государства добивались ее принятия на фоне ситуации в Восточной Гуте, где в окружении сирийской армии находятся несколько тысяч членов вооруженных группировок. По оценкам ООН, в этом районе проживают около 400 тыс. человек, боевики ведут обстрелы Дамаска, на которые проправительственные силы отвечают авиаударами.

5 марта российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предложил боевикам и членам их семей безопасно покинуть Восточную Гуту. Однако в среду крупнейшая экстремистская группировка в Восточной Гуте - "Джейш аль-Ислам" - отвергла инициативу РФ. Во вторник другая группировка, "Фейлак ар-Рахман", боевики которой присутствуют в Восточной Гуте, также заявила, что формирования вооруженной оппозиции не намерены покидать этот регион под Дамаском.

ООН готовит новый конвой

В понедельник в Восточную Гуту прибыла автоколонна с 247 тоннами помощи от ООН, Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста. Во вторник всемирная организация заявила, что гуманитарную миссию пришлось прервать из-за интенсивных авиаударов, в результате чего не были разгружены 14 из 46 фур. Сирийские власти при снаряжении автоколонны в Дамаске не разрешили загрузить в нее часть медикаментов, сообщили во всемирной организации.

Новая попытка доставить помощь будет предпринята 8 марта, заявил журналистам в среду заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он критически отнесся к предложению организовать сброс товаров первой необходимости с самолетов, отметив, что подобная тактика неэффективна в городских условиях.

Перед началом встречи Совбеза дипломаты Франции и Швеции призвали оказать давление на Дамаск, чтобы он одобрил отправку автоколонны с гуманитарной помощью в Восточную Гуту. Представители двух западных стран осудили сирийские власти за проведение военной операции в этом районе, усмотрев в этом невыполнение резолюции 2401. Однако в тексте документа есть пункт, согласно которому прекращение огня не распространяется на операции против террористов.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответственность за боестолкновения, гибель и страдания людей в Восточной Гуте лежит на террористах. По ее словам, Москва не рассматривает операцию Дамаска в Восточной Гуте как противоречащую резолюции СБ ООН.