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Госдепартамент намерен выделять гранты на поиски ботов и дезинформации в интернете

Международная панорама
7 марта, 22:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, марта. /ТАСС

Благодаря траншу в $40 млн будет создан фонд "для поддержки общественных и частных партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации и борьбы с ними"

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ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Госдепартамент вскоре сможет выделять гранты организациям, которые разрабатывают технологии по отслеживанию дезинформации и ненастоящих учетных записей и профилей в интернете. Об этом в среду, выступая в вашингтонском Атлантическом совете, сообщил первый заместитель директора Центра глобального взаимодействия (ЦГВ) Джонатан Хеник.

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ЦГВ - это подразделение Госдепартамента, в задачи которого изначально входила борьба с террористической пропагандой. Позже сфера его деятельности была расширена на информационное влияние со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия. Хеник напомнил, что ранее внешнеполитическое ведомство договорилось с миноброны США о перечислении центру $40 млн. "Эти деньги поступят на наши счета очень скоро", - заверил он.

"Центр функционировал по указанию госсекретаря [Рекса] Тиллерсона на протяжении всего прошлого года, занимаясь повышением нашей способности отслеживать и анализировать этот конкретный вопрос [дезинформацию], - сказал Хеник. - Единственная вещь, которой мы не могли заниматься - это создание фонда для организаций гражданского общества, СМИ и других структур, которые разрабатывают технологии, следят за ботами, отслеживают дезинформацию. Конечно же, как только мы получим эти ресурсы, мы начнем использовать их как можно скорее".

В конце февраля Госдепартамент уведомил о том, что договорился с Пентагоном о переводе $40 млн для Центра глобального взаимодействия. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, благодаря траншу будет создан фонд "для поддержки общественных и частных партнеров, занимающихся выявлением пропаганды и дезинформации и борьбы с ними". Спектр этих организаций, которые могут рассчитывать на гранты, весьма широк. Это структуры гражданского общества, производители информационных продуктов, неправительственные организации, финансируемые на федеральном уровне центры исследований и разработок, частные компании и академические учреждения.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что Госдепартамент так и не израсходовал средства в размере $120 млн, которые были выделены ему с конца 2016 года на противодействие приписываемому России влиянию на выборы в США. Эта функция якобы также возлагалась на ЦГВ. Как отмечалось в публикации, ни один из 23 аналитиков, работающих в центре, не владеет русским языком. Хеник выразил несогласие с такими оценками, заметив, что у самого ЦГВ никогда не было бюджета и $120 млн "не лежали на полке", так как центр по закону может лишь запрашивать деньги у Пентагона.

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