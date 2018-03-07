Власти США и Prevezon согласовали процедуры выплат по мировому соглашению

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Прокуратура и компания Prevezon Holdings уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что они договорились, как будут осуществляться выплаты по мировому соглашению, заключенному в мае 2017 года. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в среду в электронную базу суда.

Из указанных материалов следует, что в общей сложности Prevezon Holdings должна заплатить $6,039 млн. Ранее в документах фигурировала сумма $5,896 млн. Как разъясняется, разница в размере $142 тыс. - это начисленные за последние месяцы проценты.

Как следует из документов, Prevezon Holdings предоставит общую сумму властям США путем продажи трех объектов жилой недвижимости в районе Манхэттен стоимостью соответственно $4,429 млн, $1,380 млн и $230 тыс. При этом прокуратура согласилась вернуть компании замороженные ранее средства и права на имущество.

В материалах отмечается, что стороны отказываются от права оспаривать заключенную договоренность и оплачивают судебные издержки самостоятельно.

Суть дела

Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура Нью-Йорка заподозрила группу компаний в легализации средств, якобы похищенных из российского бюджета, и потребовала конфискации всех активов Prevezon Holdings в США. Речь шла о якобы имевшем место мошенничестве на $230 млн.

В прокуратуре тогда отметили, что иск к компании был подан на основании закона Магнитского, а дело стало первым в практике применения этого закона, принятого в декабре 2012 года против лиц, причастных, по мнению США, к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Как заявили адвокаты Prevezon Holdings, во время досудебного разбирательства выяснилось, что главным источником информации для стороны обвинения в Конгрессе США и в аппарате окружного прокурора являлся финансист Уильям Браудер. Суд в России ранее признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к девяти годам колонии.

По данным адвокатов, исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в интернете. Prevezon Holdings с 2014 года добивалась вызова Браудера на допрос для дачи показаний о своей деятельности в России.

12 мая власти США и Prevezon Holdings заключили мировое соглашение, согласно которому прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк отказывается от претензий в отношении ответчиков.