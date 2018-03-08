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МИД Украины обвинил посла Венгрии в превышении полномочий

Международная панорама
8 марта, 1:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, марта. /ТАСС

Ранее Эрно Кешкень заявил, что считает нормой выдачу венгерских паспортов украинцам, проживающим в Закарпатье

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КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль обвинила посла Венгрии на Украине Эрно Кешкеня в превышении своих дипломатических полномочий, комментируя его высказывания о праве Будапешта выдавать паспорта всем, кто имеет венгерские корни.

"А еще он не против автономии. Мы также не против автономии от Венгрии, - сказала Зеркаль в эфире украинского "Пятого канала". - У нас сейчас все это запланировано <...> с разговорами о том, что он превышает свои полномочия здесь, на Украине".

По ее словам, Украина заняла достаточно жесткую и неизменную позицию относительно языковых положений закона об образовании и остальных вопросов. При этом Зеркаль отметила, что Киев не намерен радикально реагировать на высказывания посла и не будет его высылать.

Ранее посол Венгрии в интервью изданию "Украинские новости" заявил, что считает нормой выдачу венгерских паспортов украинцам, проживающим в Закарпатье.

Обострение конфликта

Будапешт настаивает на введении миссии ОБСЕ в Закарпатье, ее также поддерживает местное общество венгров. Обострение ситуации произошло на фоне выступлений украинских националистов против представителей венгерского нацменьшинства, а новый виток напряженности последовал с принятием Радой закона, ограничивающего образование на языках нацменьшинств. В феврале этого года в здании Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде произошло сразу два пожара, причиной которых стал поджог.

Противостояние Будапешта и Киева настолько накалилось, что Венгрия пригрозила блокировать евроатлантическую интеграцию и сближение Украины с Евросоюзом, в частности проведение очередного заседания Комиссии Украина - НАТО.

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