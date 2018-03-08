Трамп пообещал усилить противодействие ввозу в США контрафактных товаров

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал в среду, что его администрация усилит противодействие ввозу в страну контрафактных товаров.

"США оперативно предпринимают меры по борьбе с хищениями интеллектуальной собственности. Мы не можем позволить, чтобы продолжался ввоз контрафактных товаров, как это происходило в течение многих лет", - отметил глава государства в Twitter, комментируя совместное заявление представителей таможенной и пограничной служб США, а также управления миграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности.

Они сообщили в понедельник, что перехватили контрафактные товары на сумму $1,2 млрд в 2017 финансовом году. По их словам, в период с 1 октября 2016 года по 31 сентября 2017 года не был допущен ввоз в страну 34,1 тыс. партий контрафактной продукции, что является своеобразным рекордом и на 8% превышает показатели предыдущего финансового года. Почти 90% из них были доставлены службами экспресс-перевозок и международных почтовых отправлений.

Ежегодно в США прибывает 11 млн контейнеров морем, еще 10 млн автомобилями и 3 млн - авиатранспортом, указали представители таможенных служб. Примерно 260 млн посылок и бандеролей доставляют на самолетах из разных стран.

По словам главы управления миграционного и таможенного контроля Кевина Маккалинэна, "хищение интеллектуальной собственности, торговля контрафактной и пиратской продукцией наносят ущерб основанной на инновациях экономике, угрожая конкурентоспособности бизнеса и благополучию американских рабочих".

На долю одежды и женских аксессуаров приходится 15% конфискованных в 2017 году товаров, часов и драгоценностей - 13%, обуви - 12%, электроники - 13%, дамских сумок и кошельков - 10%, продукции, связанной с медициной и личной гигиеной, - 6%, игрушек - 2%.

Больше всего таких товаров было отправлено в США из Китая - примерно 48% всех перехваченных партий на общую сумму $554,6 млн, а также из Гонконга - около 39% на сумму $386,2 млн. Среди других стран перечисляются Индия, Сингапур, Турция, Тайвань, Вьетнам, Южная Корея, Канада и Таиланд.