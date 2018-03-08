Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп пообещал усилить противодействие ввозу в США контрафактных товаров

Международная панорама
8 марта, 1:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, марта. /ТАСС

Ранее представители таможенной и пограничной служб Соединенных Штатов сообщили, что перехватили контрафактные товары на сумму $1,2 млрд в 2017 финансовом году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал в среду, что его администрация усилит противодействие ввозу в страну контрафактных товаров.

"США оперативно предпринимают меры по борьбе с хищениями интеллектуальной собственности. Мы не можем позволить, чтобы продолжался ввоз контрафактных товаров, как это происходило в течение многих лет", - отметил глава государства в Twitter, комментируя совместное заявление представителей таможенной и пограничной служб США, а также управления миграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности.

Они сообщили в понедельник, что перехватили контрафактные товары на сумму $1,2 млрд в 2017 финансовом году. По их словам, в период с 1 октября 2016 года по 31 сентября 2017 года не был допущен ввоз в страну 34,1 тыс. партий контрафактной продукции, что является своеобразным рекордом и на 8% превышает показатели предыдущего финансового года. Почти 90% из них были доставлены службами экспресс-перевозок и международных почтовых отправлений.

Ежегодно в США прибывает 11 млн контейнеров морем, еще 10 млн автомобилями и 3 млн - авиатранспортом, указали представители таможенных служб. Примерно 260 млн посылок и бандеролей доставляют на самолетах из разных стран.

По словам главы управления миграционного и таможенного контроля Кевина Маккалинэна, "хищение интеллектуальной собственности, торговля контрафактной и пиратской продукцией наносят ущерб основанной на инновациях экономике, угрожая конкурентоспособности бизнеса и благополучию американских рабочих".

На долю одежды и женских аксессуаров приходится 15% конфискованных в 2017 году товаров, часов и драгоценностей - 13%, обуви - 12%, электроники - 13%, дамских сумок и кошельков - 10%, продукции, связанной с медициной и личной гигиеной, - 6%, игрушек - 2%.

Больше всего таких товаров было отправлено в США из Китая - примерно 48% всех перехваченных партий на общую сумму $554,6 млн, а также из Гонконга - около 39% на сумму $386,2 млн. Среди других стран перечисляются Индия, Сингапур, Турция, Тайвань, Вьетнам, Южная Корея, Канада и Таиланд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
2
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
3
Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
6
Премьер Украины поручил изучить возможность ареста активов "Газпрома" по всему миру
7
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама