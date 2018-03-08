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Пентагон считает, что масштабы угроз для США со стороны РФ и КНР в будущем лишь возрастут

Международная панорама
8 марта, 2:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, марта. /ТАСС

Заместитель главы Пентагона Джон Руд отметил, что США необходимо модернизировать свои ядерные силы

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ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Масштабы угроз для США со стороны России и Китая "в будущем лишь возрастут". С такой оценкой выступил в среду заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Китай и Россия стремятся перекроить мировой порядок и изменить территориальные границы, поэтому они представляют все возрастающую угрозу для безопасности США и их союзников, а также партнеров, - утверждал Руд. - Долговременное соперничество с Китаем и Россией требует увеличения военных ассигнований как Соединенными Штатами, так и их союзниками, потому что масштабы этих угроз в будущем лишь возрастут".

По словам замминистра, "главный вызов процветанию и безопасности США - возрождение долгосрочного соперничества с такими ревизионистскими державами, как Китай и Россия".

"Американские вооруженные силы остаются самыми сильными в мире, однако наше превосходство размывается, так как потенциальные противники модернизируют и наращивают свои обычные и ядерные силы", - продолжил Руд. В связи с этим он напомнил о новых системах ядерных вооружений, о которых в своем послании Федеральному собранию упомянул президент РФ Владимир Путин.

Как указал замминистра, США должны на это реагировать должны образом, в том числе "модернизировать свои ядерные силы". Его поддержал выступивший на тех же слушаниях глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен. "Через 10-12 лет срок годности тех средств доставки ядерных боеголовок, которыми мы в настоящее время располагаем, подойдет к концу, и нам нужно модернизировать их сейчас", - заметил он.

Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о ряде разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

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