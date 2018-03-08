Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Кубы задержали в аэропорту и выслали из страны экс-президентов Колумбии и Боливии

Международная панорама
8 марта, 3:16 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 8, марта. /ТАСС

Андрес Пастарану и Хорхе Кирогу прибыли в Гавану для получения премии, присуждаемой контрреволюционными группами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 8 марта. /ТАСС/. Власти Кубы задержали в среду в международном аэропорту Гаваны и выслали из страны президента Колумбии в 1998-2002 годах Андреса Пастарану и главу Боливии в 2001-2002 годах Хорхе Кирогу. Об этом сообщило кубинское агентство Prensa Latina.

"Куба не разрешила въезд на свою территорию экс-президентам Колумбии и Боливии Андресу Пастране и Хорхе Кироге, задействованным в антикубинской провокации. Они были вновь посажены на самолет после прибытия в международный аэропорт имени Хосе Марти, куда прилетели для получения премии, присуждаемой контрреволюционными группами", - отмечает агентство.

Пастрана и Кирога прилетели в Гавану из Боготы. В четверг они планировали принять участие в церемонии вручения премии, которую присуждает кубинская диссидентская организация "Латиноамериканская сеть молодежи за демократию". Ее возглавляет Роса Мария Пайя, дочь погибшего в автокатастрофе в 2012 году кубинского оппозиционера Освальдо Пайи.

Экс-президенты сообщили в Twitter, что по прибытии в кубинскую столицу их задержали сотрудники миграционной службы. Спустя два часа политиков отправили обратно в Боготу.

Prensa Latina отмечает, что кубинским властям удалось "сорвать провокацию" с целью "вызвать нестабильность, ухудшить имидж страны на мировой арене и навредить дипломатическим отношениям Кубы с другими странами региона".

Награда от диссидентов

В этом году "Латиноамериканская сеть молодежи за демократию" присудила премию 37 бывшим главам государств и правительств, входящим в так называемую "Демократическую инициативу Испании и Америк". В их числе, помимо Пастраны и Кироги, премьер-министры Испании в 1982-1996 годах и 1996-2004 годахЭ Фелипе Гонсалес и Хосе Мария Аснар, экс-президенты Мексики в 2000-2006 годах и 2006-2012 годах Висенте Фокс и Фелипе Кальдерон.

Газета "Гранма", печатный орган ЦК Компартии Кубы, назвала "Демократическую инициативу Испании и Америк" "группой правых экс-президентов Иберо-Америки, объединившихся с целью подрывать все прогрессивные проекты в странах Латинской Америки и Карибского бассейна". По мнению издания, члены инициативы являются "коррупционерами и мошенниками" и "несут ответственность за гибель десятков тысяч человек".

Пренса Латина отмечает, что "Латиноамериканская сеть молодежи за демократию" финансируется "членами кубинского контрреволюционного движения в Майами и Европе".

Генсека ОАГ на Кубе тоже не ждут

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро также собирается приехать в Гавану на церемонию вручения премии. Кубинские власти пока не сообщили, дадут ли ему визу, однако "Гранма" написала в среду, что Куба считает его приезд в страну нежелательным.

Год назад Альмагро не смог приехать в Гавану на вручение той же премии, так как ему отказали в визе. Не получил тогда разрешение на въезд в страну и экс-президент Мексики Кальдерон.

В феврале Альмагро в очередной раз вызвал гнев кубинских властей, усомнившись в легитимности предстоящих парламентских выборов и заявив, что "нельзя признавать недемократическую смену власти" в карибской стране. В минувший понедельник председатель госсовета и совета министров Кубы Рауль Кастро заявил, что ОАГ "не имеет никакого морального права читать нотации по поводу демократии и конституционности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Куба Мексика Боливия Колумбия
Персоны
Кастро, Рауль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
2
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
3
Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
6
Премьер Украины поручил изучить возможность ареста активов "Газпрома" по всему миру
7
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама