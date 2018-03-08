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Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений

Международная панорама
8 марта, 3:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, марта. /ТАСС

При этом замминистра обороны США Джон Руд отметил, что слова российского лидера не стали для Вашингтона неожиданностью

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Здание Пентагона

Здание Пентагона

© Andy Dunaway/USAF via Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Пентагон огорчили недавние заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новых систем вооружений. Это признал в среду заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Заявления, сделанные президентом Путиным, не стали для нас неожиданностью. Тем не менее они нас огорчили, хотя мы и знали, что Россия развивает свои возможности и следили за этим с тревогой", - отметил он. "Ясно, что все эти разработки осуществлялись не в течение последних нескольких месяцев или последнего года", - добавил Руд.

Замминистра вновь утверждал, что Россия "не выполняет взятые на себя обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". "Мы видели нарушения со стороны России и других соглашений, - продолжил он. - Тем не менее США остаются приверженными выполнению своих обязательств по новому ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС) и готовы обсуждать [последующие шаги по этому направлению] с российскими коллегами".

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Президент Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

Новый ДСНВ, подписанный 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков и 1550 единиц для боезарядов на них. Официально о достижении этих ограничений Россия и США объявили 5 февраля. Договор действует до февраля 2021 года, если только не будет заменен ранее этого срока последующим соглашением о сокращении СНВ.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не раз высказывался за то, чтобы Москва и Вашингтон продолжали процесс сокращения ядерных вооружений. По его словам, это одна из областей, в которых американцы должны сохранять взаимодействие с Россией. Однако президент Дональд Трамп в феврале прошлого года выразил недовольство по поводу ДСНВ, в поддержку которого высказываются даже в Пентагоне.

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