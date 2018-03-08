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WP: спецпрокурор Мюллер имеет доказательства попытки создать канал связи Трампа с РФ

Международная панорама
8 марта, 6:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, марта. /ТАСС

Таковой следователи теперь считают состоявшуюся в январе 2017 года встречу основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым

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ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер получил доказательства попытки команды Дональда Трампа создать тайный канал связи с Кремлем. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования приписываемого Москве вмешательства в президентские выборы в США.

Как пишет издание, следователи теперь считают, что состоявшаяся в январе 2017 года, примерно за неделю до инаугурации Трампа, секретная встреча на Сейшельских островах основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым "была одной из первых попыток установить тайный канал связи между приходящей в США к власти администрацией и Кремлем".

Принс, продолжает WP, давал осенью прошлого года показания в рамках проводимого Мюллером разбирательства в Конгрессе и заявил законодателям, что его встреча с Дмитриевым произошла случайно. По словам Принса, они обсудили широкий круг тем: от нефти и цен на рынках до желания поскорее восстановить нормальные торговые отношения между США и Россией. При этом Принс утверждал, что находился на Сейшелах как частный предприниматель, а не как эмиссар команды Трампа.

Слова Принса опроверг один из его давних деловых партнеров, американский предприниматель ливанского происхождения Джордж Надер, которого Мюллер заподозрил в посредничестве между властями Объединенных Арабских Эмиратов и предвыборным штабом Трампа. Спецпрокурор параллельно пытается выяснить, не поступали ли в фонд республиканца средства из-за рубежа для проведения избирательной кампании. Надер согласился сотрудничать со следствием и выступил перед членами Большого жюри, которое заслушивает показания свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы и подтверждает обоснованность выдвигаемых Мюллером обвинений в адрес тех или иных лиц.

По словам Надера, встреча Принса с Дмитриевым на Сейшелах была организована с его помощью, чтобы "представитель команды Трампа мог пообщаться с эмиссаром Москвы и обсудить будущие отношения между двумя странами", отмечает газета, добавляя, что Надер сам в ней участвовал. "Согласно источникам, показания Надера рассматриваются как ключевые, но не единственные доказательства того, что происходило тогда на Сейшелах", - указало издание.

На данный момент Мюллер предъявил обвинения 19 лицам, среди которых 5 американцев, 13 россиян и 1 голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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