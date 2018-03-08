Китай уверен в успешном развитии отношений с Россией в будущем

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Китайские власти уверены, что отношения Пекина и Москвы в будущем будут успешно развиваться. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И.

"Под руководством [президента Владимира] Путина Россия сделала большой рывок. <...> Я уверен, что китайско-российские отношения будут прогрессировать и в будущем", - сказал он.

Ван И также заявил, что отношения между Москвой и Пекином "незыблемы, как горы". "Если говорить коротко, то российско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества незыблемы, как горы. Прошу передать нашим друзьям в России следующее: только небосвод может послужить ограничением для развития российско-китайских отношений, - сказал дипломат. - Всегда найдется место для того, чтобы сделать наши отношения еще лучше".

"Китай обладает большой уверенностью в своих отношениях с Россией. Эта уверенность берет свое начало от надежных отношений и дружбы между главами наших государств, которая является основой для дальнейшего развития наших отношений. Она также основана на нашем взаимодействии в широком круге сфер: сильной поддержке ключевых интересов друг друга, тесной координации наших позиций на международной арене, обменах между нашими народами", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

Министр прокомментировал и мартовские выборы президента России. "Президентские выборы в РФ являются крупным и важными политическим событием для России и ее народа. <...> Уверены, что российский народ вновь сделает верный выбор и продолжит свой путь к национальному возрождению", - добавил глава китайской дипломатии.

Выборы президента России пройдут 18 марта. За высший пост поборются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").