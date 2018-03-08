Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США готовы согласовать новую дату переговоров с РФ по стратегической стабильности

Международная панорама
8 марта, 6:10 UTC+3 /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Замгоссекретаря США Томас Шэннон выразил сожаление, что его встреча с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Вене не состоялась

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США готовы договориться с Россией о новой дате и месте проведения очередного раунда переговоров по стратегической стабильности и устранению раздражителей в двусторонних отношениях. В Вашингтоне ждут предложений от Москвы, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС в среду заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Томас Шэннон.

"Короткий ответ: да. Я был разочарован тем, что мы не смогли провести переговоры в Вене, я должен был быть там сегодня, - сказал дипломат. - Но мы абсолютно открыты для переноса этих переговоров. Мы очень хотели бы услышать [предложения от] наших российских друзей, чтобы мы смогли провести переговоры".

Шэннон при этом не стал давать конкретного ответа на вопрос о том, на какую дату он хотел бы назначить встречу. "Мы подождем моего коллегу, замминистра [иностранных дел России Сергея] Рябкова. Он представит предложения, и мы их рассмотрим", - пояснил американец. Повестка переговоров, добавил замгоссекретаря, будет той же самой.

Как сообщил ранее ТАСС посол России в США Анатолий Антонов, после того, как Вашингтон сорвал российско-американские консультации по безопасности в киберпространстве, Москва сочла невозможным проведение нового раунда переговоров по стратегической стабильности и устранению раздражителей в двусторонних отношениях.

Встреча по кибербезопасности должна была пройти в конце февраля в Женеве, но этого, как отметил посол, не случилось по вине американской администрации. Россия в таких условиях сочла невозможным проведение переговоров по стратегической стабильности 6-7 марта в австрийской столице. Москва решила их отложить.

Переговоры по стратегической стабильности проходят под председательством Рябкова и Шэннона. Создание этого канала связи стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле минувшего года. Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре подтвердил, что стороны намерены сохранить механизм этих регулярных контактов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич Антонов, Анатолий Иванович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
2
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
3
Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
6
Премьер Украины поручил изучить возможность ареста активов "Газпрома" по всему миру
7
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама