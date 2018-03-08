США готовы согласовать новую дату переговоров с РФ по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 8 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США готовы договориться с Россией о новой дате и месте проведения очередного раунда переговоров по стратегической стабильности и устранению раздражителей в двусторонних отношениях. В Вашингтоне ждут предложений от Москвы, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС в среду заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Томас Шэннон.

"Короткий ответ: да. Я был разочарован тем, что мы не смогли провести переговоры в Вене, я должен был быть там сегодня, - сказал дипломат. - Но мы абсолютно открыты для переноса этих переговоров. Мы очень хотели бы услышать [предложения от] наших российских друзей, чтобы мы смогли провести переговоры".

Шэннон при этом не стал давать конкретного ответа на вопрос о том, на какую дату он хотел бы назначить встречу. "Мы подождем моего коллегу, замминистра [иностранных дел России Сергея] Рябкова. Он представит предложения, и мы их рассмотрим", - пояснил американец. Повестка переговоров, добавил замгоссекретаря, будет той же самой.

Как сообщил ранее ТАСС посол России в США Анатолий Антонов, после того, как Вашингтон сорвал российско-американские консультации по безопасности в киберпространстве, Москва сочла невозможным проведение нового раунда переговоров по стратегической стабильности и устранению раздражителей в двусторонних отношениях.

Встреча по кибербезопасности должна была пройти в конце февраля в Женеве, но этого, как отметил посол, не случилось по вине американской администрации. Россия в таких условиях сочла невозможным проведение переговоров по стратегической стабильности 6-7 марта в австрийской столице. Москва решила их отложить.

Переговоры по стратегической стабильности проходят под председательством Рябкова и Шэннона. Создание этого канала связи стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле минувшего года. Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре подтвердил, что стороны намерены сохранить механизм этих регулярных контактов.