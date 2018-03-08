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Британский министр обороны утверждает, что от России исходит все большая угроза

Международная панорама
8 марта, 12:50 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 8, марта. /ТАСС

Гэвин Уильямсон также отметил, что в Северной Атлантике количество российских подводных лодок увеличилось в десять раз за последние семь лет

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ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Россия действует все более агрессивно и представляет собой большую угрозу, чем ранее. С таким утверждением выступил в четверг в интервью телеканалу ITV министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

"От России исходит все большая угроза, и по всему восточному фронту в таких странах, как Украина и Эстония, мы наблюдаем все более агрессивный подход [со стороны РФ]", - полагает министр.

Согласно утверждению главы британского оборонного ведомства, Россия изменяет способы ведения борьбы со своими потенциальными противниками и "повышает уровень конфликта". "Мы также наблюдаем это в Северной Атлантике: количество [российских] подводных лодок, которые там находятся, увеличилось в десять раз за последние семь лет", - заявил он.

"Россия становится решительной, более агрессивной, - полагает Уильямсон, - и нам необходимо изменить тот подход, с помощью которого мы справляемся с этим, поскольку мы не можем оказаться в ситуации в этих конфликтных зонах, в которой нами будет верховодить другая страна".

1 марта в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Он отметил, что растущая военная мощь России - это гарантия мира на планете.

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