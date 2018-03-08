СМИ: глава МИД Турции заявил, что операция в Африне завершится к маю

АНКАРА, 8 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что операция ВС республики "Оливковая ветвь" в сирийском Африне завершится к маю. Заявление Чавушоглу передал телеканал Haber Türk.

По его данным, глава МИД также заявил о том, что Анкара может провести совместную с Багдадом операцию против членов Рабочей партии Курдистана на границе Турции и Ирака после майских выборов в Ираке. По словам Чавушоглу, эта тема уже обсуждалась с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.

Отвечая на вопросы журналистов, министр также сообщил о местонахождении бывшего сопредседателя курдской партии "Демократический союз" Салеха Муслима. Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что тот находится сейчас в Швеции, Турция уже направила властям королевства запрос на его задержание.

Муслим был задержан в Праге в ночь на 25 февраля по выданному Турцией международному ордеру на арест. В чешской столице, куда он прибыл из Брюсселя, политик принимал участие в международной конференции по Ближнему Востоку. 27 февраля Пражский городской суд освободил Муслима, он, по уточненным данным, сразу же покинул Чехию, направившись в одну из стран Евросоюза. Анкара осудила решение Праги, назвав его "открытой поддержкой терроризма".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов "Сил народной самообороны" (входят в состав СДС) и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.