Националисты угрожают сорвать голосование на выборах президента в посольстве РФ на Украине

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Организации украинских националистов угрожают сорвать голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Об этом в четверг сообщила пресс-служба националистического объединения "Свобода".

"Объединенные силы националистов - "Свобода", "Правый сектор" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС), "Национальный корпус" - не допустят на Украине голосования за президента Московии", - сказано на сайте экстремистов.

Националисты пообещали заблокировать проходы в здания российских диппредставительств на Украине.

В начале февраля Россия направила в украинский МИД ноту об открытии четырех избирательных участков на Украине в день выборов президента РФ. Украинскую сторону также призвали обеспечить соответствующие меры безопасности во время голосования. По данным посольства РФ на Украине, избирательные участки планируется открыть в помещениях посольства в Киеве, а также в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член рабочей группы ЦИК РФ по организации голосования за границей Виктор Водолацкий предположил, что при организации голосования на выборах президента РФ на территории Украины могут возникнуть сложности, в частности, он не исключил провокаций в день голосования.

В ЦИК РФ отметили рост числа обращений россиян, находящихся на Украине, которые выразили желание проголосовать 18 марта на выборах президента РФ.