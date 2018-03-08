Президент Румынии заявил о готовности принять участие в поисках решения проблемы Косова

БУХАРЕСТ, 8 марта. /ТАСС/. Румыния готова принять участие в поисках решения проблемы Косова и региона в целом. Это заявил в четверг президент Клаус Йоханнис на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем, который находится в стране с официальным визитом. Тексты выступлений президентов двух стран приводятся на сайте румынской президентской администрации.

"Думаю, решение проблемы Косова будет означать огромный шаг в европейском направлении для всей зоны Западных Балкан, - сказал Йоханнис. - Мы останемся в тесном контакте, чтобы вместе обсудить возможные решения и роль, которую Румыния может сыграть в урегулировании этого вопроса. Мы расположены, подчеркиваю, расположены принять участие в поисках хорошего решения для всей зоны".

Вучич выразил признательность Румынии за "желание прийти к компромиссу в вопросе Косова". "Очевиден факт, что Румыния не признала независимость Косова, - подчеркнул он. - Для нас вопрос Косова является очень серьезным, но мы постараемся найти компромиссное решение".

Румынский президент выразил поддержку стремлению Сербии вступить в Евросоюз. "Я убежден, - сказал, в свою очередь, Вучич, - что во время председательства в Совете ЕС в 2019 году Румыния в приоритетном порядке поставит и вопрос вступления в Евросоюз стран Западных Балкан".