МАДРИД, 8 марта. /ТАСС/. Бежавший в Бельгию бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон утверждает, что строит республику ради "реального равноправия женщин". Об этом говорится в документе, который политик распространил в четверг в Twitter.

Declaració del @catalan_gov amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona #8M #DiadelaDona #WomensDay pic.twitter.com/Wa2hOnfmh6 — Carles Puigdemont (@KRLS) 8 марта 2018 г.

Заявление "правительства Каталонии в Брюсселе" было сделано по случаю Международного женского дня. "Испанское государство ограничило наш суверенитет, наш прогресс и наш совместный труд, оспорив закон о реальном равноправии между мужчинами и женщинами", - считает Пучдемон.

По его мнению, по этой причине "большинство каталонцев" решило начать путь к республике. "В том числе ради права всех людей и реального равноправия женщин мы строим республику", - отметил Пучдемон.

Он бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться выхода Каталонии из состава пиренейского королевства.

В четверг по случаю Международного женского дня по всей Испании проходит забастовка феминистов, которая нацелена на то, чтобы "остановить мир" и потребовать "полного равенства прав и условий жизни". Как ожидается, во многих провинциальных столицах Пиренейского королевства пройдут манифестации и митинги.

По данным опроса общественного мнения, распространенного газетой El País, 82% испанцев считают, что существует достаточно оснований, чтобы устроить акцию против дискриминации, с которой сталкиваются женщины.