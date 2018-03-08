Глава минобороны Испании утверждает, что Россия пытается дестабилизировать ЕС

МАДРИД, 8 марта. /ТАСС/. Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль утверждает, что Россия пытается дестабилизировать Евросоюз. Ее заявление передало агентство Agencia Efe.

По его информации, глава ведомства встретилась в Валенсии с парламентариями от Европейской народной партии. Несколько депутатов поинтересовались мнением министра относительно якобы имевшего место российского вмешательства в каталонский кризис. Как передает агентство, де Коспедаль утверждала, что "эта восточная страна", имея в виду РФ, "пытается дестабилизировать" ЕС.

Глава минобороны Испании призвала сражаться "как никогда" против "демагогии и популизма". "На нас лежит ответственность защищать то, что мы смогли вместе построить", - добавила она.

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, партнерам в США и Европе, вероятно, больше нечем заняться, кроме как обвинениями в адрес РФ и российских СМИ во вмешательстве. "Наверное, это объясняется еще и тем, что в соответствующих столицах, откуда такие обвинения звучат, - Мадрид, Лондон, - как правило, полно нерешенных внутренних проблем, - обратил внимание Лавров. - Такую жареную сенсационную истерику устраивают для того, чтобы отвлечь внимание своих избирателей от неспособности решить внутренние проблемы".