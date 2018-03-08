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СМИ: новым главой МИД ФРГ станет министр юстиции Хайко Маас

Международная панорама
8 марта, 16:08 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, марта. /ТАСС

Социал-демократическая партия Германии официально сообщит о том, кого делегирует в новый кабинет министров, в пятницу

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БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Действующий министр юстиции ФРГ, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Хайко Маас, скорее всего, возглавит МИД в новом правительстве Федеративной Республики. Об этом сообщило в четверг издание FOCUS Online со ссылкой на источники.

Официально СДПГ объявит о том, кого делегирует в новый кабинет министров, в пятницу утром. Ранее местные СМИ уже называли Мааса главным претендентом на должность министра иностранных дел Германии.

В четверг стало известно, что глава МИД Зигмар Габриэль точно сложит с себя полномочия в ближайшее время. Маас является министром юстиции с 2013 года.

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