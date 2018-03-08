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СМИ: Турция установила контроль над одним из крупнейших городов в регионе Африн

Международная панорама
8 марта, 17:00 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 8, марта. /ТАСС

По данным агентства Anadolu, турецким военным при поддержке отрядов "Сирийской свободной армии" удалось выбить из Джандариса бойцов "Сил народной самообороны" и членов Рабочей партии Курдистана

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АНКАРА, 8 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" взяли под контроль населенный пункт Джандарис, один из крупнейших городов в сирийском регионе Африн. Об этом сообщило в четверг агентство Anadolu.

По его данным, турецким военным при поддержке отрядов "Сирийской свободной армии" (ССА), оппозиционных правительству Сирии, удалось выбить из этого города бойцов "Сил народной самообороны" и членов Рабочей партии Курдистана. Джандарис находится в 20 км к юго-западу от города Африн, который является основной целью операции "Оливковая ветвь".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против сил партии "Демократический союз" (ДС), связанных с ней отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. СНС и ДС запрещены в Турции и считаются напрямую связанными с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической.

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