СМИ: Турция установила контроль над одним из крупнейших городов в регионе Африн

АНКАРА, 8 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" взяли под контроль населенный пункт Джандарис, один из крупнейших городов в сирийском регионе Африн. Об этом сообщило в четверг агентство Anadolu.

По его данным, турецким военным при поддержке отрядов "Сирийской свободной армии" (ССА), оппозиционных правительству Сирии, удалось выбить из этого города бойцов "Сил народной самообороны" и членов Рабочей партии Курдистана. Джандарис находится в 20 км к юго-западу от города Африн, который является основной целью операции "Оливковая ветвь".

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против сил партии "Демократический союз" (ДС), связанных с ней отрядов "Сил народной самообороны" (СНС, входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. СНС и ДС запрещены в Турции и считаются напрямую связанными с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической.