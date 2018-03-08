В Праге прошла инаугурация Земана

ПРАГА, 8 марта. /ТАСС/. Церемония вступления в должность на второй пятилетний срок переизбранного в январе президентом Чешской Республики Милоша Земана состоялась в четверг в Пражском граде. Она прошла на совместном заседании нижней и верхней палат национального парламента во Владиславском зале древней королевской и императорской резиденции. На ней присутствовали представители политической, деловой, научной и культурной элиты страны, высокопоставленные иностранные гости, среди которых был посол РФ в ЧР Александр Змеевский.

"Клянусь в верности Чешской Республике. Буду исполнять свои обязанности в интересах чешского народа", - произнес президентскую клятву Земан, положа руку на конституцию.

Земан впервые был избран главой государства в 2013 году. Символично, что в четверг исполнилось пять лет со дня его вступления в должность. Новый мандат у него истекает 8 марта 2023 года.

Земан стал третьим, после Вацлава Гавела и Вацлава Клауса, президентом Чешской Республики.

Пражский град информировал, что первый зарубежный визит после инаугурации Милош Земан нанесет в начале апреля в Словакию. Замет он посетит Польшу, Германию, Австрию и Венгрию. В текущем году президент планирует совершить также визит в Израиль.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что продолжит активно поддерживать национальную экономическую дипломатию в интересах республиканского бизнеса.

"Серьезной темой [за прошедшие пять лет пребывания на президентском посту] была экономическая дипломатия, - подчеркнул он. - В ходе моих зарубежных визитов [в последние пять лет] меня сопровождали 18 крупных бизнес-делегаций, в которых были задействованы более 700 предпринимателей. Этому я очень рад".

Одни из наиболее значимых результатов для чешской экономики, по его словам, принесли визиты в Россию и Китай. Милош Земан вел прямые переговоры по экономическим темам с президентами РФ и КНР.

"Это особо важно [поддержка главой государства национальных компаний и экономических интересов] в поездках в страны, где существует президентский режим. Потому что президент президента лучше понимает. Это работу я намерен продолжать", - сказал Земан.